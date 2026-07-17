Pescara, Quartiere in festa: a Porta Nuova due serate di musica, cabaret e animazione

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La zona di Porta Nuova si prepara a ospitare “Quartiere in festa”, l’attesa iniziativa promossa dall’omonima Associazione con il supporto e il patrocinio dell’Assessorato comunale al Commercio – recita il testo pubblicato online. Nelle serate di venerdì 17 e sabato 18 luglio, via Benedetto Croce (nel tratto compreso tra la rotatoria di via Mazzarino e via Pepe) e l’area pedonale di via Pepe si trasformeranno in una grande isola pedonale dedicata al divertimento, all’enogastronomia e all’intrattenimento per famiglie, giovani e bambini – precisa il comunicato. Obiettivo: centralità e valorizzazione del commercio di quartiere Il progetto, consolidato e cresciuto nel corso degli anni, si è sviluppato con il preciso obiettivo di rivitalizzare l’area di Porta Nuova, valorizzandone la vocazione commerciale e strategica all’interno del tessuto urbano – Per l’occasione, le attività commerciali e i negozi della zona resteranno aperti straordinariamente durante le due serate, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza di shopping e socialità sotto le stelle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il programma delle due serate Entrambi gli appuntamenti offriranno aree dedicate allo street food & beverage, un mercatino e un programma di animazione per bambini – aggiunge la nota pubblicata. Venerdì 17 luglio Ore 19:00 – 21:00: Dj set a cura di Matteo Aielli – A seguire: Esibizione live band. In serata (via Pepe): Spettacolo di cabaret e musica con ‘Nduccio, storica firma della comicità abruzzese e artista particolarmente amato dal pubblico locale – Sabato 18 luglio Dalle ore 20:00 alle 22:00: Tributo musicale live dedicato a Mina e Celentano – recita il testo pubblicato online. Nel corso della serata: Spettacolo speciale con “Simone e il suo ddu’ botte”, per riscoprire le sonorità della tradizione – si apprende dalla nota stampa. A seguire: Dj set e intrattenimento musicale fino a tarda sera –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it