Pescara, Questa mattina si è svolta a Palazzo di Città la cerimonia di consegna dei “Ciattè d’Oro” e del “Delfino d’Oro”

La Sala consiliare stracolma di pubblico, nella giornata dedicata al Patrono di Pescara San Cetteo, ha ospitato questa mattina a partire dalle ore 10:00 la cerimonia per la consegna delle onorificenze civiche alle personalità, individuate dal Comitato dei saggi, che si sono distinte per l’impegno nella cultura, nel sociale, nell’economia e nello sport. Il riconoscimento, nella sua duplice denominazione “Ciattè” e “Delfino”, è stato istituito nel 2003 per celebrare i pescaresi illustri, coloro che hanno scelto Pescara come centro della loro vita e quanti nel mondo le hanno dato lustro con la loro attività professionale al buon nome della città. Il premio, come su si accenava, viene consegnato nel giorno del Santo patrono, Cetteo (Ciattè nell’accezione popolare), la cui vicenda storica, risalente al VI secolo, è avvolta dai toni leggendari e agiografici, ma che ha contrassegnato la religiosità dell’intera comunità pescarese tanto da tramandarne generazionalmente il nome, assurto pertanto a identificazione cittadina – viene evidenziato sul sito web. Aprendo i lavori del Consiglio comunale in forma solenne, convocato in occasione della consegna dei riconoscimenti, il presidente dell’Assemblea Marcello Antonelli ha prima invitato i presenti a osservare un minuto di raccoglimento per le vittime degli attacchi in Israele, quindi, nel suo breve intervento ha fatto cenno al valore morale di questi premi e sottolineato . La cerimonia di premiazione è stata preceduta dalla consegna delle pergamene per l’attribuzione della cittadinanza italiana a quattro ragazzi e un’infermiera: Abbygael Calangi, Andrea Bana, Zhi Xi Yang, Angely Nicole Dimas Prado, Daniela Alina Dan. Il sindaco Carlo Masci – dopo aver ringraziato per la presenza i numerosi cittadini in sala, il Prefetto Giancarlo Di Vincenzo, l’Arcivescovo Monsignor Francesco Valentinetti, il Comitato dei saggi, i consiglieri e gli assessori comunali ha affermato come . Quindi l’intermezzo pianistico a cura di Tommaso Mangifesta (Tenore), Chiara Antico (Viola) e Giacomo Di Rosario (Pianoforte). L’evento è stato condotto in Sala consiliare da Mila Cantagall I premiati dell’edizione 2023: Ciattè d’oro alla memoria CARLO LIZZAMARIO BERNARDITOMMASO CASCELLAGIANFRANCO D’ASCANIOROBERTO FALONEGIUSEPPINA SCOGNA Ciattè d’oro MIMMO SARCHIAPONE DANIELE ORTOLANOFRANCESCO DI FULVIO GIUSEPPE FIORITONI GIANDOMENICO PAŁKA FERNANDO BELLAFANTE RENATO PAESANO MARIA PIA DI SABATINODELIO NAPOLEONE Delfino d’oro ILEANA SCIARRA Menzione MAURO GIANSANTEGIANNI PAPPONETTIGIANNI VECCHIATILUCA SANCILIO Pescara, 10 ottobre 2023

