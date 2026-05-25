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Pescara, Raccolta dei rifiuti porta a porta, Ambiente spa estende il servizio in centro

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Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Niente più cassonetti dei rifiuti in strada, a partire da, 25 maggio e progressivamente fino al 4 giugno, nel centro di Pescara dove prenderà il via il sistema di raccolta differenziata, con modalità diverse a seconda delle zone – si apprende dalla nota stampa. Quest’area infatti, è stata suddivisa da Ambiente SpA in tre aree, da quella più esterna a quella più interna: la prima ad essere coinvolta, dal 25 maggio, sarà quella più esterna, con il ritiro dei cassonetti stradali, per poi proseguire nelle aree più interne (il 28 maggio e il 4 giugno). Il calendario di conferimento, usando mastelli e buste da lasciare in prossimità dei portoni, è quello fornito da Ambiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’area esterna, in cui scatterà il porta a porta il 25 maggio, comprende due sezioni (come si può vedere nella cartina allegata). Il 28 maggio sarà la volta della cosiddetta Area Centrale (AC nella cartina allegata) e infine sarà interessata l’Area Pedonale Centrale (APC nella cartina allegata). Nell’Area Centrale, oltre alle campane informatizzate del vetro, saranno presenti anche quelle dell’organico mentre il resto delle frazioni sarà raccolto con i sacchetti – aggiunge la nota pubblicata. Nell’Area Pedonale Centrale, dove sono concentrate molte attività commerciali, è stata prevista l’introduzione di sei isole informatizzate attrezzate dove si potranno conferire il secco residuo, la carta e il cartone, la plastica e le lattine, il vetro e l’organico tutti i giorni della settimana – viene evidenziato sul sito web. Inoltre, sempre all’interno di APC, saranno utilizzabili le tre batterie di campane interrate già predisposte in Piazza Sacro Cuore, al cui interno si potranno conferire tutti i tipi di rifiuti – precisa il comunicato. A giugno è prevista l’attivazione dell’eco-piazzola che Ambiente sta facendo realizzare in via Bologna, dove i cittadini residenti nell’area interessata potranno conferire tutti i rifiuti utilizzando la tessera ECO-CARD AMBIENTE. I kit di Ambiente per raccogliere i rifiuti, già consegnati ai cittadini, sono disponibili nella sede della società in via Raiale 187, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30 e il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. Le informazioni relative al servizio saranno disponibili da lunedì sull’app Junker e sul sito www.ambientespa – si legge sul sito web ufficiale. net.  

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 21, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it

 

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