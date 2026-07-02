Pescara rafforza la rete territoriale con l’apertura dello “Spazio CDP” presso la Fondazione Pescarabruzzo

Cassa Depositi e Prestiti apre uno spazio operativo a Pescara, in collaborazione con la Fondazione Pescarabruzzo. Grazie a questo accordo, CDP diventa operativa presso l’edificio storico della Fondazione, promuovendo lo sviluppo delle aziende e delle Pubbliche Amministrazioni attive sul territorio.

L’inaugurazione dello “Spazio CDP” nella città adriatica segna un passo importante nell’ottica di potenziamento della rete territoriale di Cassa Depositi e Prestiti. Questo nuovo presidio, in linea con l’accordo di collaborazione tra le due Istituzioni, è un ulteriore passo verso la creazione di relazioni solide.

Il Presidente CDP Giovanni Gorno Tempini ha sottolineato l’importanza di questo nuovo presidio, che permetterà di raggiungere un maggior numero di imprese e Enti locali sul territorio. Il Sindaco Carlo Masci e il Presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri hanno elogiato l’iniziativa, sottolineando l’importanza di promuovere lo sviluppo economico del territorio.

Il Direttore PA di CDP, Gianluca Bisognani, ha evidenziato che questo nuovo spazio operativo darà un supporto concreto alle imprese e alle realtà locali, puntando a favorire la crescita economica e sociale della regione. La collaborazione tra Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Pescarabruzzo si pone quindi come un punto di riferimento per lo sviluppo e la crescita del territorio abruzzese.

Grazie all’impegno di CDP, nel triennio 2023-2025 sono stati investiti circa 600 milioni di euro a beneficio delle imprese e degli Enti locali presenti in Abruzzo. Un segnale importante che conferma l’interesse dell’Istituto per lo sviluppo economico e sociale della regione.