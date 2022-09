Pescara, Realizzazione del Palazzo della Regione sulle aree di risulta

- Advertisement -

Il futuro Palazzo della Regione sulle aree di risulta doterà la città di Pescara di un edificio simbolico di profilo istituzionale, certamente il più importante del capoluogo e dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Il protocollo d’intesa tra Comune e Regione, firmato questa mattina dal sindaco Carlo Masci e dal Presidente Marco Marsilio, avvia ora un processo che passerà attraverso un accordo di programma e si completerà con la progettazione definitiva ed esecutiva – Come è stato detto questa mattina nel corso dell’incontro per la sottoscrizione del protocollo, la previsione è quella di poter andare a gara nel mese di novembre del 2023. Il primo cittadino ha reso noto che nei prossimi giorni partiranno i lavori di bonifica delle aree di risulta, intervento che comunque andrà avanti per blocchi per far sì che i parcheggi restino comunque a disposizione dei cittadini – aggiunge la nota pubblicata. 20 settembre 2022

