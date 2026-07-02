Pescara, recital della pianista Maria Gabriella Castiglione all’Auditorium Cerulli: un viaggio musicale tra tradizione e contemporaneità

Un viaggio musicale attraverso epoche e stili diversi attende il pubblico dell’Auditorium Cerulli di Pescara il prossimo 7 luglio, con il recital della pianista Maria Gabriella Castiglione dal titolo “Solo Piano”.

L’evento, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, si propone di coinvolgere gli spettatori in un percorso emozionante e coinvolgente che spazia dai grandi autori della tradizione classica come Bach, Chopin e Rachmaninov, fino ai contemporanei Piazzolla, Sakamoto, Nyman, Tiersen ed Einaudi.

Maria Gabriella Castiglione, musicista, compositrice e artista poliedrica, vanta una carriera di oltre 800 concerti, numerose incisioni discografiche e collaborazioni con importanti personalità del panorama culturale italiano come il compositore e regista Sylvano Bussotti. Laureata al Conservatorio di Pescara e specializzata in Sound Engineering presso la Fonoprint di Bologna, la pianista è attualmente direttrice artistica del festival Musicarte nel Parco da oltre venticinque anni e ha ricevuto numerosi riconoscimenti istituzionali, tra cui il Premio Borsellino nel 2023 e il Premio Eccellenze d’Abruzzo.

“La cultura ha il compito di emozionare, far riflettere e creare occasioni di incontro, e il recital di Maria Gabriella Castiglione rappresenta perfettamente questo spirito”, ha commentato l’assessore alla Cultura, Maria Rita Carota, invitando tutti a partecipare all’evento che promette una serata di grande qualità artistica.

L’appuntamento è fissato per martedì 7 luglio alle ore 21 presso l’Auditorium Cerulli di Pescara con ingresso gratuito per tutti gli appassionati di musica classica e contemporanea. Un’occasione unica per vivere un’esperienza artistica coinvolgente e di alto livello in uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina.