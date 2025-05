Pescara, Referendum 8 e 9 giugno 2025 – Aperture straordinarie in Comune per il rilascio delle tessere elettorali e delle carte d’identità

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In vista dei referendum dell’8 e 9 giugno 2025, il Comune di Pescara ha organizzato una serie di aperture straordinarie degli sportelli demografici, per agevolare i cittadini nella regolarizzazione dei documenti necessari al voto, vale a dire carte di identità e tessere elettorali.Saranno potenziati gli sportelli dedicati alla consegna o sostituzione della tessera elettorale nella sede dell’Ufficio relazioni con il Pubblico del Comune, in piazza duca d’Aosta n. 15, e nella delegazione dei Colli (in via di Sotto 8/12). La tessera elettorale può essere richiesta nei seguenti casi: smarrimento, esaurimento degli spazi per l’apposizione del timbro di voto, cambio di residenza (da altro Comune) o di indirizzo (all’interno del Comune), compimento del diciottesimo anno di età, acquisto della cittadinanza italiana o variazione delle generalità.Inoltre, per permettere l’esercizio del diritto di voto, per coloro che sono sprovvisti di qualsiasi tipo di documento di riconoscimento, è stato potenziato anche il servizio per il rilascio delle carte d’identità nella sede del Comune di via Calabria n. 4, con ulteriori aperture straordinarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per agevolare l’utenza ed evitare lunghe attese, l’accesso agli sportelli sarà regolato con una modalità mista – si apprende dal portale web ufficiale. Una parte degli utenti potrà accedere senza prenotazione in base all’ordine di arrivo e fino all’esaurimento dei numeri giornalieri disponibili – precisa il comunicato. La restante quota sarà riservata a chi prenota anticipatamente utilizzando uno dei consueti canali: il Portale dei servizi online del sito istituzionale del Comune di Pescara, il Numero Unico dei Servizi Demografici 085.4283700 (tasto 1), oppure recandosi di persona all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune, in Piazza Duca d’Aosta n. 15 o alla delegazione dei Colli, in via di Sotto 8/12.

