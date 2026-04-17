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Pescara: Revocata l’ordinanza sull’acqua potabile dal sindaco Carlo Masci, conclusi gli interventi straordinari

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Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha annunciato la revoca dell’ordinanza che vietava temporaneamente l’utilizzo dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale per scopi potabili e alimentari. L’ordinanza precedente era stata emessa in seguito a interventi straordinari dell’Aca, ma grazie alle comunicazioni ricevute dall’ACA, dall’ASL e dall’ARPA, che hanno confermato la potabilità dell’acqua, il sindaco ha deciso di revocarla.

Secondo le dichiarazioni del sindaco Masci, una volta confermata la potabilità dell’acqua, è stata revocata immediatamente l’ordinanza di divieto temporaneo. Il sindaco ha ringraziato coloro che si sono impegnati per contenere i disagi e per la rapida conclusione degli interventi sugli impianti idrici. Inoltre, è stato sottolineato che grazie ai lavori effettuati, sarà possibile recuperare il 30% di acqua e garantire un maggiore afflusso nelle abitazioni.

Masci ha inoltre ringraziato i cittadini per la comprensione e la pazienza dimostrate durante questo periodo di emergenza, in cui la città ha dovuto affrontare alcuni disagi legati alla gestione dell’acqua potabile. Tuttavia, ha criticato l’opposizione politica locale per le polemiche sollevate, sottolineando che in situazioni di emergenza è fondamentale collaborare per il bene dei cittadini.

Il sindaco ha infine ribadito che il Comune di Pescara ha sempre informato i cittadini in modo trasparente sull’evoluzione della situazione e ha lavorato costantemente per garantire la sicurezza e la salute di tutti. Masci ha chiuso la sua dichiarazione sottolineando che è importante affrontare le criticità unite e condividere gli sforzi per il miglioramento della qualità della risorsa idrica.

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