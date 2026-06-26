Pescara: revocato divieto balneazione nella zona tra La Capannina e La Vongola, mare pienamente sicuro

Con l’ordinanza n.92 emessa il 26 giugno, è stato revocato il divieto temporaneo di balneazione nel tratto compreso tra lo stabilimento La Capannina e il lido La Vongola. Le analisi condotte da ARPA Abruzzo sui campioni prelevati il 25 giugno nell’area denominata “zona antistante via Leopardi” hanno evidenziato valori ampiamente conformi alla normativa vigente.

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa, i valori di concentrazione relativi ai parametri Enterococchi intestinali ed Escherichia coli sono risultati ben al di sotto del massimo consentito. Questo ha portato alla revoca immediata dell’ordinanza di divieto emessa il giorno precedente, rendendo il mare pienamente balneabile e sicuro anche in quel tratto.

La notizia rappresenta un sollievo per i frequentatori di quella zona balneare, che potranno ora godere appieno del mare senza alcun vincolo o preoccupazione. Sarà quindi possibile tornare a godersi il mare in tutta tranquillità, senza alcuna restrizione.

Le autorità competenti hanno confermato che la situazione è tornata alla normalità e che i controlli continueranno ad essere effettuati regolarmente per garantire la sicurezza e la qualità delle acque di balneazione. Si auspica che la revoca del divieto possa essere accolta positivamente dalla cittadinanza locale, che potrà beneficiare dell’accesso alla spiaggia senza limitazioni.