- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Giugno 26, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara: revocato divieto balneazione nella zona tra La Capannina e La Vongola,...
Attualità

Pescara: revocato divieto balneazione nella zona tra La Capannina e La Vongola, mare pienamente sicuro

- Spazio Pubblicitario 02 -

Con l’ordinanza n.92 emessa il 26 giugno, è stato revocato il divieto temporaneo di balneazione nel tratto compreso tra lo stabilimento La Capannina e il lido La Vongola. Le analisi condotte da ARPA Abruzzo sui campioni prelevati il 25 giugno nell’area denominata “zona antistante via Leopardi” hanno evidenziato valori ampiamente conformi alla normativa vigente.

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa, i valori di concentrazione relativi ai parametri Enterococchi intestinali ed Escherichia coli sono risultati ben al di sotto del massimo consentito. Questo ha portato alla revoca immediata dell’ordinanza di divieto emessa il giorno precedente, rendendo il mare pienamente balneabile e sicuro anche in quel tratto.

La notizia rappresenta un sollievo per i frequentatori di quella zona balneare, che potranno ora godere appieno del mare senza alcun vincolo o preoccupazione. Sarà quindi possibile tornare a godersi il mare in tutta tranquillità, senza alcuna restrizione.

Le autorità competenti hanno confermato che la situazione è tornata alla normalità e che i controlli continueranno ad essere effettuati regolarmente per garantire la sicurezza e la qualità delle acque di balneazione. Si auspica che la revoca del divieto possa essere accolta positivamente dalla cittadinanza locale, che potrà beneficiare dell’accesso alla spiaggia senza limitazioni.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it