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Pescara, revocato divieto temporaneo di balneazione sul lungomare nord: valori in conformità con la normativa

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Revocato il divieto temporaneo di balneazione sul lungomare nord di Pescara

Con una ordinanza firmata oggi è stato revocato il divieto temporaneo di balneazione nel tratto compreso tra lo stabilimento La Capannina e il lido La Vongola. Le analisi effettuate da ARPA Abruzzo sui campioni prelevati l’8 giugno nell’area denominata “zona antistante via Leopardi” hanno evidenziato valori ampiamente entro i limiti previsti dalla normativa. I valori di concentrazione relativi ai parametri Enterococchi intestinali ed Escherichia coli sono risultati inferiori alla soglia minima di 10 MPN/100 mL, ben al di sotto del massimo consentito.

“Per questo motivo è stata revocata con effetto immediato l’ordinanza emanata il 5 giugno scorso, scattata a seguito del superamento dei limiti di legge in conseguenza della pioggia abbondante”, dichiara un portavoce dell’ARP Abruzzo. Ai gestori è stata ordinata la rimozione dei cartelli di “Divieto di balneazione temporaneo”.

In allegato l’ordinanza di oggi, che conferma la validità della revoca del divieto di balneazione.

La notizia è senz’altro positiva per residenti e turisti che potranno tornare a godere pienamente della balneazione lungo il lungomare nord di Pescara.

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