Pescara, Revocato il divieto temporaneo di balneazione all’altezza di via Leopardi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:E’ stata firmata questa mattina dal sindaco Carlo Masci l’ordinanza di revoca del divieto temporaneo di balneazione scattato giovedì sera nel tratto di mare compreso tra gli stabilimenti balneari La Capannina e La Vongola, che rientrano nel transetto di pertinenza del punto di controllo denominato “zona antistante via Leopardi”. Il divieto era stato imposto per il superamento dei valori di legge per ciò che riguarda i parametri Escherichia coli e Enterococchi intestinali, accertato dai tecnici del Distretto Provinciale di Pescara di Arta Abruzzo nell’ambito degli accertamenti di routine sulle qualità delle acque di balneazione – L’esito delle nuove analisi, inerenti il campionamento suppletivo di ieri nello stesso punto di prelievo, ha fatto emergere che i valori sono rientrati nella norma per entrambi i parametri, il che ha consentito di rimuovere il divieto temporaneo di balneazione – si apprende dalla nota stampa. Il tratto di prelievo in questione è il più vicino al fiume Pescara e negli anni scorsi era vietato alla balneazione – Peraltro è escluso da quelli oggetto del riconoscimento della Bandiera blu, ottenuto dal Comune nei giorni scorsi per il quinto anno – recita il testo pubblicato online. Pescara, 17 maggio 2025

