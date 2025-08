Pescara, Revocato il divieto temporaneo di balneazione nella zona antistante via Leopardi

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:E’ stata revocata oggi l’ordinanza del 29 luglio che imponeva il divieto temporaneo di balneazione nel transetto di costa denominato “Zona antistante via Leopardi”. Lo stop ai bagni era stato disposto in via precauzionale a seguito dell’attivazione, da parte dell’Aca, delle procedure che prevedono lo sversamento nel fiume Pescara delle acque provenienti dalla rete fognaria sovraccaricata dalle acque piovane, a seguito delle piogge abbondanti del 28 luglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Tali procedure sono terminate, da parte di Aca, il 30 luglio alle ore 14 e ieri, nello stesso tratto di costa interessato al divieto, i tecnici del Distretto Provinciale di Pescara di ARPA Abruzzo hanno prelevato il campione per esaminare la qualità delle acque di balneazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I parametri presi in esame (Enterococchi intestinali ed Escheerichia coli) sono risultati nella norma per cui il Comune ha ritenuto di rimuovere in piena sicurezza il divieto temporaneo alla balneazione – si apprende dalla nota stampa. Il transetto di costa denominato “Zona antistante via Leopardi” è quello più vicino alla foce e comprende gli stabilimenti balneari che vanno da La Capannina fino a La Vongola – si apprende dal portale web ufficiale. Oltre a revocare il divieto, è stata disposta la rimozione degli appositi cartelli collocati a cura dei concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere interessati.

