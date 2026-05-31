Pescara riabbraccia la Fontana di Ettore Spalletti: inaugurata l’opera restaurata davanti al Palazzo di Giustizia

Pescara, 28 maggio 2026 – La Fontana di Ettore Spalletti è stata riportata alla sua originaria bellezza e inaugurata nel piazzale antistante il Palazzo di Giustizia di Pescara dopo un lungo intervento di restauro. Il sindaco Carlo Masci ha sottolineato l’importanza di restituire ai pescaresi un simbolo identitario di straordinario prestigio internazionale, che per troppo tempo è stato trascurato. Masci ha dichiarato che la città ha finalmente risanato quella ferita aperta da oltre vent’anni, restituendo dignità e valore a un’opera tanto significativa.

L’inaugurazione della Fontana di Ettore Spalletti ha visto la partecipazione di autorità, rappresentanti istituzionali e cittadini, evidenziando il valore simbolico e culturale dell’opera. La fontana, che risale al 2004 dopo un concorso bandito l’anno precedente, si presenta come un’ellisse di 15 metri per 9, realizzata in granito nero assoluto dello Zimbabwe. Con un investimento di oltre 365mila euro, contribuito dal Ministero della Giustizia e altri enti privati, l’opera è tornata a vivere nel cuore urbano di Pescara.

La forma della vasca richiama il “Disegno”, motivo ricorrente dell’artista, con linee fondamentali della geometria. Il granito nero, l’acqua e l’azzurro creano un ambiente di sospensione e contemplazione nel centro della città. Il sindaco Masci ha sottolineato l’importanza della cultura e dell’arte per la crescita di una città, definendo l’opera come un luogo di incontro, di contemplazione e di bellezza condivisa.

Durante l’evento di inaugurazione, sono intervenuti diversi rappresentanti istituzionali e del mondo dell’arte, tra cui il Presidente del Tribunale di Pescara, il Procuratore della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, e il critico d’arte Danilo Eccher. La cerimonia si è conclusa con l’esibizione del quartetto del Colibrì Ensemble Orchestra da Camera di Pescara.

La rinascita della Fontana di Ettore Spalletti rappresenta un momento storico per la città di Pescara, che riacquista un simbolo della sua identità artistica e culturale. Il recupero di questa iconica opera contemporanea evidenzia l’importanza dell’investimento nella cultura e nel patrimonio artistico di una comunità.