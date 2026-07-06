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martedì, Luglio 7, 2026
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Pescara, riaperta la votazione per il Bilancio partecipativo: sette giorni per esprimere la propria preferenza

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Il Comune di Pescara ha deciso di dare una seconda possibilità ai cittadini di esprimere la propria preferenza per una delle proposte avanzate nell’ambito del Bilancio partecipativo 2026. L’assessore Zaira Zamparelli annuncia la riapertura dei termini per votare, con sette giorni di tempo a disposizione a partire da domani, martedì 7 luglio.

“Si può scegliere una delle 21 proposte progettuali, votando online sul sito del Comune tramite SPID o CIE, oppure recandosi di persona all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Pescara per utilizzare la scheda cartacea”, spiega Zamparelli. Chi ha già votato online non ha bisogno di farlo nuovamente, mentre chi ha utilizzato la scheda cartacea può recarsi all’URP per esprimere la propria preferenza.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini di Pescara, affinché possano partecipare attivamente al processo decisionale riguardante il Bilancio partecipativo. Le preferenze già acquisite tramite voto online sono valide, ma per coloro che hanno utilizzato la scheda cartacea si aprono nuovamente le porte per esprimere la propria opinione.

L’assessore Zamparelli sottolinea l’importanza della partecipazione dei cittadini e invita tutti a votare per una delle 21 proposte ammesse al voto. Le modalità per esprimere la preferenza sono online sul sito del Comune o personalmente all’Ufficio relazioni con il pubblico di Pescara.

La scadenza per votare è fissata alle 12.30 di lunedì 13 luglio. Un’opportunità da non perdere per contribuire attivamente alla definizione delle priorità cittadine per il prossimo anno.

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