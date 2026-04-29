Pescara, riapertura comparti 3 e 4 della Pineta: caduti altri due alberi, comparto 2 rimane chiuso

Venerdì riaprono i comparti 3 e 4 della Pineta, il 2 rimane chiuso. Caduti altri due alberi

Proseguono gli accertamenti promossi dal Comune di Pescara all’interno della Pineta Dannunziana, dopo le piogge abbondanti delle scorse settimane che hanno reso l’intera area a rischio per la possibile caduta di alberi.

Il vice sindaco Gianni Santilli ha reso noto che, nelle ultime ore, sono caduti altri due alberi all’interno del comparto 2, situato tra lo stadio Adriatico e il lungomare sud. Questi eventi si aggiungono alle cadute registrate nelle settimane precedenti, confermando l’esistenza di una situazione di potenziale pericolo per il pubblico.

Santilli ha dichiarato che il comparto 2 rimarrà chiuso per permettere agli addetti di rimuovere gli alberi caduti. Tuttavia, ha annunciato la riapertura al pubblico dei comparti 3 e 4, situati a fianco all’Aurum, dove gli interventi di messa in sicurezza predisposti dal Comune sono stati completati.

Il vice sindaco ha sottolineato che la priorità assoluta è garantire la fruizione degli spazi verdi in condizioni di sicurezza, specialmente dopo eventi meteorologici particolarmente intensi. La terra, infatti, essendo impregnata d’acqua, potrebbe causare conseguenze anche a distanza di tempo.

Il Comune di Pescara continua quindi a monitorare da vicino la situazione all’interno della Pineta, adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.