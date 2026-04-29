- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Aprile 29, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara, riapertura comparti 3 e 4 della Pineta: caduti altri due alberi,...
Attualità

Pescara, riapertura comparti 3 e 4 della Pineta: caduti altri due alberi, comparto 2 rimane chiuso

- Spazio Pubblicitario 02 -

Venerdì riaprono i comparti 3 e 4 della Pineta, il 2 rimane chiuso. Caduti altri due alberi

Proseguono gli accertamenti promossi dal Comune di Pescara all’interno della Pineta Dannunziana, dopo le piogge abbondanti delle scorse settimane che hanno reso l’intera area a rischio per la possibile caduta di alberi.

Il vice sindaco Gianni Santilli ha reso noto che, nelle ultime ore, sono caduti altri due alberi all’interno del comparto 2, situato tra lo stadio Adriatico e il lungomare sud. Questi eventi si aggiungono alle cadute registrate nelle settimane precedenti, confermando l’esistenza di una situazione di potenziale pericolo per il pubblico.

Santilli ha dichiarato che il comparto 2 rimarrà chiuso per permettere agli addetti di rimuovere gli alberi caduti. Tuttavia, ha annunciato la riapertura al pubblico dei comparti 3 e 4, situati a fianco all’Aurum, dove gli interventi di messa in sicurezza predisposti dal Comune sono stati completati.

Il vice sindaco ha sottolineato che la priorità assoluta è garantire la fruizione degli spazi verdi in condizioni di sicurezza, specialmente dopo eventi meteorologici particolarmente intensi. La terra, infatti, essendo impregnata d’acqua, potrebbe causare conseguenze anche a distanza di tempo.

Il Comune di Pescara continua quindi a monitorare da vicino la situazione all’interno della Pineta, adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it