Pescara, Riapre l’Urban Box (info point turistico) di Piazza della Rinascita

L’Urban Box di Piazza della Rinascita avrà finalmente una destinazione definita e funzionale a beneficio della comunità e dei visitatori della città di Pescara – Si tratta degli effetti della convenzione firmata questa mattina nella Sala giunta di Palazzo di città dal magnifico Rettore Sergio Caputi, accompagnato nella circostanza dalla Pro-Rettrice Augusta Consorti, e dal sindaco Carlo Masci – precisa il comunicato. In virtù dell’accordo raggiunto, l’amministrazione comunale di Pescara e l’Ateneo d’Annunzio condurranno una gestione condivisa della struttura per realizzare i propri obiettivi di comunicazione integrata (anche digitale) e di pubblico servizio – L’Urban Box infatti, una volta realizzati i necessari interventi di manutenzione e ristrutturazione migliorativi, i cui costi saranno sostenuti da Ud’A, diverrà un hub informativo a 360 gradi cui potranno accedere tutti coloro che abbiano la necessità di ottenere indicazioni di natura turistica e culturale sulla città, ma anche quanti vogliano acquisire delucidazioni sulle attività e sull’offerta formativa dell’università.

In sintesi l’Urban Box, come caldeggiato dagli operatori economici del centro cittadino, fungerà da info-point per i turisti, questo per quanto attiene agli interessi del Comune, e da servizio di Orientamento per quanti siano interessati a conoscere di più e meglio le proposte della “d’Annunzio” sia in ordine ai corsi accademici che riguardo al post-laurea e in particolare alla diffusione della cultura d’impresa e al raccordo con il mondo del lavoro – recita il testo pubblicato online.

Il personale impiegato sarà messo a disposizione da entrambe le parti interessate, ma intanto dal 15 giugno aprirà presso l’Urban Box il punto di informazione turistica –

Sulle insegne saranno visibili le denominazioni “Vivi Pescara” (con l’immagine di un cuore) e “Ud’Agorà”.

Pescara, 25 maggio 2022

