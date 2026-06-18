- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Giugno 18, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara, Richiesta di contributo economico per le colonie feline per l’anno 2026
Attualità

Pescara, Richiesta di contributo economico per le colonie feline per l’anno 2026

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Si comunica ai referenti delle colonie feline autorizzate dal Comune di Pescara, che è stata pubblicata la Determina Dirigenziale R.G. n. 903/2026 per la richiesta di contributo economico per le colonie feline per l’anno 2026. I referenti interessati possono scaricare il modulo in allegato e inviarlo compilato entro la data indicata nell’avviso pubblico – recita il testo pubblicato online. Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Tutela del Mondo Animale tuteladelmondoanimale@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. pescara – si legge sul sito web ufficiale. it

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it