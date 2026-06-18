Pescara, Richiesta di contributo economico per le colonie feline per l’anno 2026

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Si comunica ai referenti delle colonie feline autorizzate dal Comune di Pescara, che è stata pubblicata la Determina Dirigenziale R.G. n. 903/2026 per la richiesta di contributo economico per le colonie feline per l’anno 2026. I referenti interessati possono scaricare il modulo in allegato e inviarlo compilato entro la data indicata nell’avviso pubblico – recita il testo pubblicato online. Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Tutela del Mondo Animale tuteladelmondoanimale@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. pescara – si legge sul sito web ufficiale. it

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it