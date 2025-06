Pescara, Richiesta utilizzo impianti sportivi comunali

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Con determina n. 1130 del 20.06.2025, in pubblicazione, sono stati approvati gli avvisi pubblici relativi alla richiesta di utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche, con le modalità di richiesta delle fasce orarie – si apprende dalla nota stampa. Si fa presente che l’accesso all’istanza è consentito con SPID, CIE e/o CNS e che gli allegati sono obbligatori, in quanto il sistema non consente l’invio senza di essi.Richiesta utilizzo palestre scolastiche nell’anno sportivo 2025/2026Richiesta utilizzo impianti sportivi comunali per attività di allenamento nell’anno sportivo 2025/2026 per palazzetti e campi di gioco

