Pescara, Ricollocazione dei posteggi del mercato di via Pepe, concessionari convocati il 10 aprile Lunedì 14 riprende l’attività degli ambulanti in zona stadio

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Alla luce della chiusura di alcune arterie stradali, per consentire lo svolgimento del mercato del lunedì di via Pepe, sono stati disposti lo spostamento e la ricollocazione dei posteggi. Le conseguenti operazioni di scelta del posteggio da parte dei concessionari si svolgeranno giovedì 10 aprile – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’appuntamento è fissato dalle ore 15:00, negli orari indicati per ciascun operatore nell’allegato “B”, negli uffici del Servizio Mercati, in via Paolucci (Mercato ittico all’ingrosso).

