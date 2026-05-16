Pescara, rifacimento Riviera Nord: lavori in tre lotti per migliorare la sicurezza e accessibilità del lungomare

Il 20 maggio iniziano i lavori per il rifacimento della Riviera Nord

Sono stati presentati oggi i dettagli dei lavori di rifacimento del manto stradale della Riviera Nord di Pescara, che inizieranno il prossimo 20 maggio e dureranno circa 20 giorni consecutivi. L’intervento, diviso in tre lotti diversi, riguarderà circa 2,5 chilometri del lungomare cittadino.

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha sottolineato l’importanza di questo intervento, definendolo “epocale” per la Riviera Nord. Masci ha inoltre annunciato la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, per rendere la zona più accessibile alle persone con disabilità.

I lavori, del valore di circa un milione di euro, saranno realizzati dall’impresa “Nora Asfalti” e interesseranno il tratto compreso tra via Foscolo e via Cadorna. Saranno suddivisi in tre lotti operativi, con tempistiche specifiche per ciascuna sezione.

Il dirigente del settore Lavori Pubblici, Giuliano Rossi, ha spiegato che l’intervento non si limiterà a una semplice asfaltatura superficiale, ma prevede uno scavo di circa 10 centimetri, la realizzazione di uno strato di binder di 7 centimetri e l’applicazione di un nuovo tappetino d’usura di 3 centimetri. Questo garantirà maggiore stabilità alla Riviera Nord e permetterà interventi di manutenzione ordinaria in futuro.

Il Comandante della Polizia Locale, Danilo Palestini, ha avvertito che i lavori potrebbero causare disagi alla circolazione e ha consigliato ai cittadini di evitare la zona durante le prime fasi dell’intervento. Saranno comunque presenti agenti in strada per supportare e consigliare percorsi alternativi.

In conclusione, l’intervento sulla Riviera Nord di Pescara rappresenta una importante opera di manutenzione che renderà il lungomare ancora più bello, sicuro e accessibile per tutti i cittadini e i turisti che frequentano la zona.