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Pescara rinnova convenzione con Procura: agenti Polizia Locale supporto attività investigative

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Il Comune di Pescara e la Procura della Repubblica hanno rinnovato la convenzione per la Polizia Giudiziaria, confermando il supporto di diversi agenti della Polizia Locale alle attività investigative.

La firma dell’accordo è avvenuta questa mattina nella sala Giunta del Comune di Pescara, con il Sindaco Carlo Masci e il Procuratore della Repubblica Giuseppe Bellelli. All’incontro era presente anche il Comandante della Polizia Locale, Danilo Palestini.

La convenzione prevede la disponibilità stabile di agenti della Polizia Locale specializzati nelle funzioni di Polizia Giudiziaria per la Procura della Repubblica. Il contratto avrà una durata triennale, con la possibilità di rinnovarlo per ulteriori tre anni.

Il Sindaco Masci ha dichiarato: “Con il rinnovo di questa convenzione confermiamo una collaborazione preziosa con la Procura della Repubblica di Pescara. Mettere a disposizione agenti altamente specializzati significa rafforzare l’attività investigativa e garantire un supporto qualificato all’amministrazione della giustizia. La sicurezza e la legalità rappresentano priorità assolute per la nostra amministrazione, e questa sinergia dimostra come sia possibile offrire risposte sempre più efficaci ai cittadini”.

Il Procuratore Bellelli ha commentato: “Si tratta di una collaborazione preziosa sotto ogni punto di vista, con agenti di Polizia Locale di altissima professionalità. Un accordo funzionale tra la Procura e il Comune che è un’intesa istituzionale importante. Ringrazio il Sindaco e il Comandante Palestini per la collaborazione”.

La rinnovata convenzione tra il Comune di Pescara e la Procura della Repubblica evidenzia l’importanza della collaborazione istituzionale per garantire sicurezza e legalità nel territorio.

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