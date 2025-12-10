Pescara, rinnovi d’oro: Squizzato e Meazzi fino al 2027

PESCARA. In casa biancazzurra arrivano due firme pesanti in chiave futura: il Pescara ha esercitato l’opzione di rinnovo per Niccolò Squizzato e Lorenzo Meazzi, che prolungano il contratto fino al 30 giugno 2027. Un segnale chiaro di continuità tecnica, proprio mentre la squadra è impegnata nella lotta per la salvezza in Serie B.

La decisione del club mette al centro del progetto due dei giovani più utilizzati da Gorgone. Squizzato, regista scuola Inter arrivato in biancazzurro nell’estate 2023, è diventato un punto di riferimento in mezzo al campo per geometrie e personalità. Meazzi, prelevato dalla Virtus Entella nella sessione invernale del 2024, si è ritagliato spazio tra mezzala e trequarti, garantendo corsa, inserimenti e qualità tra le linee. L’opzione di rinnovo è stata esercitata direttamente dalla società, che ha così blindato entrambi fino al 2027.

Le due conferme si inseriscono in una rosa già costruita con diversi contratti pluriennali: tra gli altri, giocatori come Dagasso, Kraja, Valzania e Pellacani risultano legati al Pescara oltre la stagione in corso, a testimonianza della volontà di dare stabilità all’ossatura del gruppo e non limitarsi a interventi di corto respiro. L’idea è quella di avere una base giovane ma già collaudata, sulla quale innestare pochi mirati rinforzi nel prossimo mercato.

Le firme di Squizzato e Meazzi arrivano all’indomani del pareggio di Bari, dove il Pescara ha sfiorato l’impresa: biancazzurri avanti al 9’ con Di Nardo e raggiunti solo all’82’ dal gol di Maggiore, dopo oltre un’ora giocata in dieci uomini per l’espulsione di Olzer alla mezz’ora del primo tempo. Una prova di carattere che ha restituito fiducia all’ambiente, pur lasciando il rammarico per una vittoria sfumata nel finale.

Dal punto di vista della classifica, però, la situazione resta delicata: dopo 15 giornate il Pescara è ultimo con 10 punti, frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 7 sconfitte, con 19 gol segnati e 30 subiti. Il distacco dalla zona playout e dalla salvezza diretta non è ancora proibitivo, ma la squadra è chiamata a dare continuità ai segnali positivi visti al “San Nicola” e a trasformare le buone prestazioni in punti pesanti.

Nel prossimo turno i biancazzurri affronteranno il Frosinone, una sfida particolare per Gorgone che incrocerà il suo passato in panchina. Per l’occasione il tecnico dovrà fare a meno proprio di Olzer, squalificato dopo il rosso rimediato a Bari, ma potrà contare ancora su Squizzato e Meazzi, ora legati al Pescara a lungo termine e chiamati a essere protagonisti non solo nel presente, ma anche nel percorso di crescita del club nei prossimi anni.

Per tifosi e società, i rinnovi firmati in queste ore rappresentano un segnale importante: pur in un momento complicato di classifica, il Pescara ribadisce la volontà di puntare su una base giovane, riconoscendo il valore di chi ha già dimostrato sul campo di meritare fiducia e responsabilità.