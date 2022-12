Pescara, Rinnovo permessi ZTL

- Advertisement -

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Gli utenti con il permesso in scadenza prima del 4 Aprile 2023 possono provvedere al rinnovo secondo le modalità offerte dalla società Pescara Multiservice: Via telematica collegandosi al sito: https://www.pescaraparcheggi.it/prodotto/permesso-ztl/ Punto vendita in Piazza della Repubblica nei seguenti orari: Lun. – Ven. Mattina 8:30 – 13:00 Pomeriggio 14:45 – 17:00

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it