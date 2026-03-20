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Eventi e Cultura

Pescara, rinviata al 27 marzo la conferenza “Comuni Plastic Free 2026” con la premiazione del Top Leader Regionale 2025

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Slitta a venerdì 27 marzo l’atteso appuntamento con la conferenza stampa regionale “Comuni Plastic Free 2026 – Abruzzo”, organizzata da Plastic Free Onlus presso la Sala Tosti dell’Aurum di Pescara. La conferenza, inizialmente prevista per la settimana in corso, è stata posticipata a causa della cerimonia di proclamazione del Sindaco e degli eletti in Consiglio Comunale che si terrà sabato 21 marzo presso la Sala Consiliare del Comune.

Durante l’evento, saranno presentati i risultati ottenuti dai 24 Comuni premiati con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, con l’obiettivo di valorizzare le buone pratiche e pianificare le attività per il 2026. Un momento importante sarà dedicato all’esperienza di Bussi sul Tirino, unico Comune abruzzese ad aver ottenuto il massimo riconoscimento delle tre tartarughe.

Luca Di Carlantonio, referente regionale Plastic Free Abruzzo, sarà il coordinatore della conferenza stampa, che avrà anche lo scopo di rafforzare il dialogo tra Comuni e associazione per definire una strategia condivisa per migliorare ulteriormente le performance ambientali dei territori.

La partecipazione all’evento è aperta ad amministratori locali, cittadini e rappresentanti delle istituzioni interessati a conoscere e condividere le esperienze positive dei Comuni abruzzesi nel contrasto all’inquinamento da plastica.

La conferenza stampa “Comuni Plastic Free 2026 – Abruzzo” si terrà venerdì 27 marzo alle ore 15 presso la Sala Tosti dell’Aurum di Pescara, un’occasione importante per approfondire tematiche legate alla sostenibilità ambientale e condividere strategie per un futuro più rispettoso dell’ambiente.

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