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Attualità

Pescara, Rinvio pagamento rata TARI giugno 2026

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Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Per l’anno 2026, non dovrà essere considerata la data del 16 giugno come scadenza per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI). Nei prossimi giorni saranno definite e comunicate le nuove scadenze per il pagamento della TARI 2026, sia per la rata unica sia per le rate successive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le date saranno deliberate dalla Giunta Comunale e, subito dopo, saranno rese note ai cittadini – precisa il comunicato. Invitiamo pertanto tutti i contribuenti ad attendere le comunicazioni ufficiali del Comune –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it

 

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