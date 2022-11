Pescara, Riparazione idrica in via Colli Innamorati mercoledi 16 novembre

- Advertisement -

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Si informa che nella giornata di mercoledì 16/11 p.v., verrà effettuata una riparazione idrica in via Colli Innamorati all’altezza del civici 51 e 53. Per poter procedere alla riparazione, verrà chiuso al traffico temporaneamente una delle due carreggiate, mediante installazione impianto semaforico – aggiunge testualmente l’articolo online. Le operazioni inizieranno alle 7:30 e termineranno alle 10:30 salvo complicazioni.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo del Comune di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it