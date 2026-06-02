Pescara, ripartenza dei lavori di riqualificazione della Riviera Nord: ultimo tratto interessato da domani

Ripartono domani, mercoledì 3 giugno, i lavori di riqualificazione e asfaltatura dell’ultimo tratto di viale della Riviera, promossi dal Comune di Pescara. Gli interventi interesseranno il tratto compreso tra via Ragazzi del ’99 e via Cavour, e rappresentano l’ultima fase dell’opera.

Il sindaco Carlo Masci e il presidente della commissione Lavori pubblici Massimo Pastore hanno annunciato il completamento dei primi due lotti in tempi rapidi, e prevedono che i lavori di questo ultimo tratto si concludano entro la fine della settimana, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche o a esigenze tecniche.

Dopo l’asfaltatura, si procederà con la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e con l’installazione della segnaletica verticale definitiva. Per garantire la sicurezza durante gli interventi, è stata emessa un’apposita ordinanza che prevede diverse misure, tra cui il divieto di transito veicolare nel tratto interessato dai lavori, la chiusura integrale dell’area di cantiere e la modifica temporanea della viabilità in via Ragazzi del ’99.

Si consiglia l’utilizzo di percorsi alternativi durante il periodo dei lavori. Per i veicoli provenienti da sud e diretti verso nord è consigliata la deviazione su via Leopoldo Muzii, mentre per quelli provenienti da nord e diretti verso sud è consigliata la deviazione su via Cadorna.

L’intervento rappresenta l’ultimo tassello del programma di rifacimento del manto stradale della Riviera Nord, volto a migliorare la sicurezza della viabilità e il decoro urbano in una delle strade più frequentate della città, soprattutto durante il periodo estivo.