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Viabilità e Trasporti

Pescara, riqualificazione stradale: via all’intervento su strade principali della città

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Prenderanno il via domani a Pescara una serie di interventi di riqualificazione delle strade della città, in seguito agli accordi tra il Comune e Terna spa. “Si provvederà al rifacimento del manto di asfalto e della segnaletica in strada vecchia Fontanelle, via Salara vecchia e strada comunale Piana”, come annunciato dal presidente della commissione Lavori pubblici Massimo Pastore.

Le opere di riqualificazione si protrarranno fino al 10 luglio e coinvolgeranno anche altre vie come via Tronto, via Trigno e via Aterno, con interventi mirati al rifacimento del manto stradale e della segnaletica. Pastore sottolinea l’importanza di tali lavori per i residenti e per tutti gli automobilisti, per la riqualificazione delle arterie cittadine.

L’ordinanza sarà attiva dal 22 giugno al 10 luglio 2026 e prevede diverse restrizioni per disciplinare la viabilità durante i lavori. Tra queste, il divieto di transito sulla corsia sud-nord e divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su entrambi i lati delle strade interessate. L’impresa esecutrice dei lavori dovrà garantire l’accessibilità alle proprietà dei residenti e possessori di garage attraverso misure di sicurezza come corridoi di transitabilità pedonale.

I cittadini sono invitati a prestare attenzione alle eventuali variazioni alla viabilità e a rispettare le disposizioni dell’ordinanza per consentire lo svolgimento dei lavori nel rispetto delle norme di sicurezza.

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