Pescara, risoluzione in Commissione per il dragaggio urgente del porto: marineria in ginocchio e economia locale a rischio

Il porto di Pescara e la marineria locale sono in seria difficoltà a causa dell’insabbiamento dei fondali, che compromette l’operatività del settore e mette a rischio il lavoro degli armatori. Questo è quanto emerge da una risoluzione presentata dal consigliere Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione Ambiente Infrastrutture e Territorio, che sarà valutata domani.

La risoluzione, che impegna la Regione, chiede l’istituzione di una commissione portuale per coordinare gli interventi necessari e rappresentare le esigenze del territorio presso il Ministero. Si richiede inoltre di quantificare i danni economici e ambientali causati dai ritardi nel dragaggio, valutare gli effetti sul sistema idrico cittadino e garantire una gestione efficiente, specialmente in un momento in cui l’aumento dei flussi turistici rende urgente un intervento tempestivo.

Di Marco sottolinea l’importanza di agire con decisione e concretezza, evitando annunci dettati da scadenze elettorali o da logiche di consenso momentaneo. Il consigliere evidenzia la necessità di trovare soluzioni rapide per sostenere il comparto pesca pescarese, che versa in condizioni precarie e necessita di attenzioni e sostegno immediato.

La risoluzione è un appello alla politica affinché prenda sul serio le problematiche del porto e della marineria, considerati pilastri fondamentali per l’economia locale e per il futuro del territorio abruzzese. Si auspica una condivisione ampia da parte dei colleghi consiglieri e un impegno concreto per risolvere una situazione che non può essere più rimandata.