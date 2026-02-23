- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 23, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaPescara, risoluzione in Commissione per il dragaggio urgente del porto: marineria in...
Politica

Pescara, risoluzione in Commissione per il dragaggio urgente del porto: marineria in ginocchio e economia locale a rischio

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il porto di Pescara e la marineria locale sono in seria difficoltà a causa dell’insabbiamento dei fondali, che compromette l’operatività del settore e mette a rischio il lavoro degli armatori. Questo è quanto emerge da una risoluzione presentata dal consigliere Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione Ambiente Infrastrutture e Territorio, che sarà valutata domani.

La risoluzione, che impegna la Regione, chiede l’istituzione di una commissione portuale per coordinare gli interventi necessari e rappresentare le esigenze del territorio presso il Ministero. Si richiede inoltre di quantificare i danni economici e ambientali causati dai ritardi nel dragaggio, valutare gli effetti sul sistema idrico cittadino e garantire una gestione efficiente, specialmente in un momento in cui l’aumento dei flussi turistici rende urgente un intervento tempestivo.

Di Marco sottolinea l’importanza di agire con decisione e concretezza, evitando annunci dettati da scadenze elettorali o da logiche di consenso momentaneo. Il consigliere evidenzia la necessità di trovare soluzioni rapide per sostenere il comparto pesca pescarese, che versa in condizioni precarie e necessita di attenzioni e sostegno immediato.

La risoluzione è un appello alla politica affinché prenda sul serio le problematiche del porto e della marineria, considerati pilastri fondamentali per l’economia locale e per il futuro del territorio abruzzese. Si auspica una condivisione ampia da parte dei colleghi consiglieri e un impegno concreto per risolvere una situazione che non può essere più rimandata.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it