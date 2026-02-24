- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 24, 2026
Attualità

Pescara, ritiro kit raccolta differenziata attivo anche a marzo in Via Nicola Fabrizi

Ambiente SpA informa che il punto di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata in Via Nicola Fabrizi 224 a Pescara rimarrà operativo anche nel mese di marzo. Il servizio sarà disponibile ogni venerdì e sabato, a partire da venerdì 6 marzo fino a sabato 28 marzo 2026, dalle ore 13.00 alle ore 19.00.

“Un’attenzione in più per chi, per impegni o necessità personali, non ha avuto modo di passare nei mesi di gennaio e febbraio, affinché nessuno resti indietro nel percorso verso una Città più pulita e sostenibile”, dichiara Ambiente SpA.

Il punto di distribuzione offre ai cittadini la possibilità di ritirare i kit per la raccolta differenziata, contribuendo così a una corretta gestione dei rifiuti e alla creazione di una città più sostenibile.

Per ulteriori informazioni sugli orari e sui documenti necessari al ritiro, è possibile contattare il numero verde 800 624 622 o consultare il sito ufficiale di Ambiente SpA.

Con questa iniziativa, Ambiente SpA si impegna a garantire a tutti i cittadini la possibilità di partecipare attivamente alla raccolta differenziata, promuovendo la consapevolezza ambientale e il rispetto dell’ambiente.

