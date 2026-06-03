Pescara, Riviera Nord, riprendono i lavori. Modifiche alla viabilità fino al 6 giugno

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si avviano a conclusione i lavori di riqualificazione e asfaltatura di viale della Riviera, promossi dal Comune di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Gli interventi, ripresi mercoledì 3 giugno, riguardano ora l’ultima tranche e interessano il tratto compreso tra via Ragazzi del ’99 e via Cavour. I lotti complessivi previsti sono tre, dall’intersezione con via Foscolo a via Cavour. L’opera arriva così alla sua fase conclusiva dopo il completamento, in tempi particolarmente rapidi, dei primi due lotti: quello compreso tra via Foscolo e Piazza I Maggio e quello dalla Nave di Cascella fino a via Ragazzi del ’99. Tempi e modalità di intervento Salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche o ad eventuali esigenze tecniche, i lavori sul manto stradale dovrebbero concludersi entro sabato 6 giugno – recita il testo pubblicato online. Successivamente si procederà con la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e con l’installazione di quella verticale definitiva – viene evidenziato sul sito web. Come cambia la viabilità Per consentire l’esecuzione in sicurezza degli interventi, è stata emanata un’apposita ordinanza che disciplina la viabilità. Il provvedimento prevede: Divieto di transito veicolare nel tratto interessato dai lavori (con esclusione dei mezzi dell’impresa esecutrice); Chiusura integrale dell’area di cantiere, con predisposizione di percorsi alternativi per veicoli e pedoni ove possibile; Divieto di sosta e fermata con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata; Modifica temporanea della viabilità in via Ragazzi del ’99 (nel tratto compreso tra viale della Riviera e Piazza San Francesco d’Assisi), con l’istituzione del senso unico di marcia in direzione mare-monti – precisa il comunicato. Percorsi alternativi consigliati Per fluidificare il traffico durante l’apertura del cantiere, si consiglia l’utilizzo di percorsi alternativi – In particolare: Per i veicoli provenienti da sud e diretti verso nord: deviazione consigliata su via Leopoldo Muzii; Per i veicoli provenienti da nord e diretti verso sud: deviazione consigliata su via Cadorna – si legge sul sito web ufficiale. L’intervento rappresenta l’ultimo tassello del programma di rifacimento del manto stradale della Riviera Nord, finalizzato a migliorare la sicurezza della viabilità e il decoro urbano in una delle arterie più frequentate della città, in particolare in vista della stagione estiva – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it