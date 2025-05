Pescara, Sabato 10 maggio c’è la “Camminata Metabolica”

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Sabato 10 maggio, a partire dalle ore 15:00, Pescara sarà il cuore pulsante di un’importante iniziativa solidale: la “Camminata Metabolica”, organizzata da Us Acli Abruzzo e Avis Pescara, con il patrocinio del Comune di Pescara, per sostenere il progetto di Davide D’Acierno, il 26enne di Francavilla al Mare affetto da atassia di Friedreich, una rara malattia neurologica – si legge sul sito web ufficiale. Davide ha intrapreso un percorso di speranza verso gli Stati Uniti, dove potrà accedere a cure sperimentali in un centro medico di Miami, e poi proseguire il trattamento all’ospedale di Baltimora: da qui il nome del progetto “Baltimora”, che la camminata metabolica andrà a sostenere attraverso una raccolta fondi – aggiunge la nota pubblicata. Davide punta a trovare ed usufruire di terapie, anche molto costose, che possano aiutarlo a mantenere o migliorare il suo stato di salute pur sapendo che la malattia, ad oggi, non è curabile del tutto – riporta testualmente l’articolo online. A Baltimora è seguito da un ospedale mentre a Miami ha trovato una clinica che utilizza un trattamento specifico, molto pesante e costoso – riporta testualmente l’articolo online. La camminata, guidata dalla trainer Barbara Antelmi in collaborazione con i trainer di Camminata Metabolica Abruzzo, vedrà la partecipazione di alcuni volti noti del web abruzzese, e cioè “Sono un fregno abruzzese”, “Nato e Cresciuto in Abruzzo”, “L’abruzzese fuori sede” e “Fregnissimo”. Si partirà alle ore 15: l’appuntamento è sul lungomare sud, di fronte al teatro “d’Annunzio”.La quota di partecipazione è di 15 euro e per prenotarsi bisogna accedere al link: https://www.camminatametabolica – si apprende dal portale web ufficiale. it/eventi/ e selezionare “PESCARA Progetto Baltimora, UN VIAGGIO IN AMERICA PER SPERARE!” del 10 maggio – riporta testualmente l’articolo online.

