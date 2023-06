Pescara, Sabato 17 giugno il Forum della Comunità romena

- Advertisement -

Si svolgerà sabato prossimo, 17 giugno, alle ore 15.30, nella Sala Consiliare del Comune, il Forum Associativo della Comunità Romena in Italia, organizzato dall’Associazione Romena di Volontariato in Abruzzo ODV, già operativa al Comune di Pescara presso l’Ufficio Albo Pretorio, e presieduta da @MarianaBalan, in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Cittadini Romeni in Italia e la Federazione delle Organizzazioni Romene in Italia – viene evidenziato sul sito web. L’evento gode del patrocinio del Comune di Pescara e dell’Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana – si legge sul sito web ufficiale. L’evento costituisce un dialogo comunitario basato su temi sociali, civici, economici e identitari e sulle relazioni e la collaborazione tra le organizzazioni di volontariato romene e italiane a livello nazionale e internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alla giornata saranno presenti il sindaco Carlo Masci; l’onorevole Guerino Testa –Segreteria Commissione Finanze; il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri; il Presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli; il Vicepresidente del Consiglio comunale di Pescara Berardino Fiorilli; l’assessore alle Pari Opportunità Comune di Pescara Nicoletta Di Nisio; il Presidente dell’Associazione Romena di Volontariato Abruzzo MarianaBalan; il Primo Segretario dell’Ambasciata di Romania in Italia Corina Lefter; il Presidente del Coordinamento Nazionale Cittadini Romeni in Italia Stefan Stanasel; il Presidente della Federazione delle Organizzazioni Romene in Italia Constantin Sorici.All’iniziativa prenderanno parte i rappresentanti di organizzazioni di volontariato italiane e romene provenienti dalla Regione Abruzzo e da altre Regioni d’Italia – 14 giugno 2023

