Pescara, Sabato 17 maggio c’è la Notte dei musei, tutte le aperture a Pescara

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Sabato 17 maggio anche le strutture di Pescara aderiranno alla Notte dei Musei, per consentire ai visitatori di ammirare le esposizioni.Ecco gli orari e il prezzo dei biglietti.Il Museo Casa natale di Gabriele d’Annunzio prolungherà l’orario di apertura fino alle ore 23 (con ultimo ingresso alle ore 22.30), andando oltre l’orario delle 20, e dalle 20 in poi si entrerà pagando un biglietto al prezzo simbolico di un euro – riporta testualmente l’articolo online. All’interno della struttura, alle ore 21, è prevista inoltre una visita guidata esperienziale a tema musicale a cura di Musa – Connessioni per la Cultura, concessionario dei servizi educativi del museo – recita il testo pubblicato online. Sarà approfondito il rapporto tra d’Annunzio e la musica per conoscere le grandi personalità con cui è venuto a contatto, da Tosti a Mascagni a Debussy. La prenotazione per questa visita guidata è obbligatoria tramite Whatsapp al numero 3882408406, entro le ore 13 del giorno precedente (indicare nome, cognome, numero partecipanti e attendere la risposta dell’operatore) e il costo è di 8 euro a persona, gratuito per under 12. Al Museo delle Genti d’Abruzzo sarà possibile visitare le due mostre attualmente ospitate nella struttura di via delle Caserme: “La vita è bella” di Alexandra Medvedeva a cura di Maria Laura Cantarelli e “Varie narrazioni ed altre cromie: l’arte italiana tra figura e astrazione” a cura di Massimo Pasqualone – L’orario di apertura è questo: dalle ore 18 alle 24, con ultimo ingresso alle ore 23:00. Stessi orari al Museo Civico Basilio Cascella di viale Marconi: biglietto di ingresso, un euro, in entrambe le strutture – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Museo Paparella Treccia, che custodisce una prestigiosa raccolta di maioliche antiche di Castelli e di antichi dipinti, sarà aperto al pubblico dalle ore 17 alle 23, e l’ultimo ingresso è previsto alle ore 22:30. Per l’occasione il costo del biglietto è di 5 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Anche l’Imago Museum e il CLAP Museum aderiscono alla Notte dei Musei, restando aperti fino alle ore 24 con ingresso ridotto a 5 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. In mostra, all’Imago, le nuove esposizioni su Giosetta Fioroni e Salvador Dalì, e al CLAP quelle su Emanuele Luzzati e Andrea Pazienza – Porte aperte per questa notte speciale anche al Museo dell’Ottocento che sarà aperto dalle ore 17 alle ore 23, con ultimo ingresso ore 22 (la mattina sarà chiuso): nell’occasione sarà esposta una anteprima delle più recenti acquisizioni della Fondazione Di Persio-Pallotta con l’inaugurazione del nuovo servizio di audioguide gratuito – Il biglietto d’ingresso al Museo dell’Ottocento è pari a 5 euro (per tutte le categorie). E poi, ancora, c’è la Fondazione Summa che resterà aperta dalle ore 20 fino alle ore 23 (con ultimo ingresso alle ore 22.30): l’ingresso è gratuito senza prenotazione – si apprende dalla nota stampa.

