Pescara, Sabato 25 luglio allo Stadio del Mare c’è La Notte dei Serpenti

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sabato 25 luglio 2026, alle ore 21:00, il palco dello Stadio del Mare di Pescara ospiterà LA NOTTE DEI SERPENTI, alla quarta edizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi che celebra la cultura e la tradizione musicale abruzzese sarà condotto per la prima volta dalla cantante, performer, attrice e conduttrice Elettra Lamborghini, che si esibirà dal vivo con la sua musica – si apprende dal portale web ufficiale. Anche quest’anno una ricca line-up formata da: Antonia, Baby K, Bambole di Pezza, Clementino, Mr. Rain, Patty Pravo, Raf. Allo Stadio del Mare ci sarà spazio anche per la musica lirica, con il talento del soprano pescarese Carmela Remigio, e per la comicità, con la presenza dell’attore sulmonese Gabriele Cirilli – precisa il comunicato. Dopo le performance sul palco dello scorso anno, tornano le due eccellenze del nostro Paese: Le Farfalle – Squadra di Ginnastica Ritmica dell’Aeronautica Militare e La Banda dell’Esercito composta da 78 musicisti, diretti dal Maestro Maggiore Filippo Cangiamila – Lo show vedrà sul palco oltre un centinaio di artisti abruzzesi, coristi, musicisti, performer e ballerini – precisa la nota online. Saranno presenti anche 27 cori folkloristici – precisa il comunicato. Con La Notte dei Serpenti Enrico Melozzi vuole omaggiare la cultura, la musica e la tradizione abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un omaggio fin dal nome della kermesse, che rimanda al celebre culto di San Domenico, che culmina con l’antichissimo rito della “Festa dei Serpari” a Cocullo (L’Aquila). Il pubblico de La Notte dei Serpenti potrà ascoltare i canti della tradizione musicale abruzzese impreziositi da nuovi arrangiamenti, inediti ma fedeli all’autenticità dei testi originali in dialetto e alla loro poetica – si apprende dal portale web ufficiale. Il filo conduttore del progetto è l’incontro tra tradizione e futuro, tra memoria e nuove generazioni, per imparare a riconoscersi e a raccontarsi attraverso il dialogo tra le radici popolari e la musica pop. In questa edizione l’evento esplorerà nuove sorprendenti contaminazioni della cultura abruzzese, dalla musica elettronica all’arte visionaria di Gabriele d’Annunzio – Per offrire alle persone con almeno 80 anni di età la possibilità di assistere allo spettacolo in sicurezza e comodità, è stata pensata una Tribuna Over 80. L’accesso è gratuito ed esclusivamente su prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili – precisa il comunicato. Link per richiedere l’accesso (entro il 24 luglio, con assegnazione in ordine cronologico di arrivo): https://lanottedeiserpenti.it/accessibilita/ (dettaglio con tutte le informazioni alla pagina). Chi ha bisogno di un supporto personale durante lo spettacolo può prenotare un posto per un accompagnatore, che siederà accanto all’ospite e resterà con lui per tutta la durata dell’evento – recita il testo pubblicato online. Per l’area riservata alle persone con disabilità è possibile mandare la richiesta (entro venerdì 24 luglio) compilando la form al link https://lanottedeiserpenti.it/accesibilita-disabili/ Per situazioni che non rientrano in nessuna delle due casistiche descritte precedentemente, è possibile scrivere alla mail accesso@lanottedeiserpenti.it. La kermesse vede la collaborazione dell’ASSOCIAZIONE CORI D’ABRUZZO CHORUS INSIDE che promuove la coralità regionale attraverso eventi e attività formative e della “FEDERAZIONE CORI ITALIANI CHORUS INSIDE APS ETS”, che ha come scopo la promozione, lo studio, la pratica, l’approfondimento e la diffusione del canto corale, della musica e dell’arte in genere e mette in rete cori regolarmente iscritti su tutto il territorio nazionale italiano – riporta testualmente l’articolo online. La Notte dei Serpenti è un evento promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo e realizzato in collaborazione con il Comune di Pescara, che supporta l’iniziativa, e con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo e il Comune di Teramo – L’evento è a ingresso gratuito – riporta testualmente l’articolo online. In allegato l’ordinanza sulla viabilità.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it