Pescara, Sabato 30 luglio la seconda Nuotata città di Pescara

La seconda edizione della manifestazione "Nuotata Città di Pescara", in programma dalle ore 9:00 di sabato 30 luglio 2022, è organizzata dalla A.S.D. Pescara Open Water in collaborazione con il Comune di Pescara. Un'iniziativa fortemente voluta da Nicoletta Eugenia Di Nisio, Assessore alle Politiche per la Disabilità, e da Patrizia Martelli, Assessore allo Sport, oltre che dal Circuito Adriatico Acque Libere (C.A.A.L.); prevede una nuotata non competitiva su due distanze rispettivamente di 1,9 km e di 3,8 km nel meraviglioso mare di Pescara Bandiera Blu 2022.

La “nuotata di Pescara” è la sesta tappa del Circuito Adriatico Acque Libere, appunto la pratica del nuoto in acque libere, organizzata e svolta presso le coste dell’Adriatico (Abruzzo, Marche, Puglia); ciò significa nuoto per tutti, vivere il mare secondo le capacità di ognuno, con le proprie sfide e i propri obiettivi..

La punzonatura degli atleti avverrà presso il lido Panta rei beach di Pescara dalle ore 07:30 di sabato 30 luglio, mentre la partenza e l'arrivo della nuotata si svolgeranno presso la spiaggia libera antistante la scultura della "Nave" di Pietro Cascella. In ordine di arrivo e di tempo sarà stilata una graduatoria. Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne per la nuotata di 1,9 Km e i primi 3 uomini e le prime 3 donne per la nuotata di 3,8 Km. Quest'anno sarà conferito un premio speciale all'atleta più giovane, intitolato alla memoria dell'amico Andrea Iannetti, recentemente scomparso.

Alla conferenza stampa si questa mattina sono intervenuti Raffaella Cordisco, presidente della Asd Pescara Open Water (organizzatrice dell'evento), Giustino Lotti, presidente dell'A.S.D. Effegiquadro (nuoto paralimpico), Vincenzo Olivieri, idirettore del Museo del Mare presidente del Centro di Recupero e Riabilitazione Tartarughe Marine "Luigi Cagnolaro" di Pescara, Luca Palma, vicepresidente Fidas Pescara, e Alberto Carulli della Uisp Pescara. L'assessore allo Sport Patrizia Martelli ha parlato.

Ai partecipanti, ne sono attesi infatti 150 da molte regioni d'Italia, sarà offerta la possibilità di scoprire anche la città mettendo in evidenza i luoghi della cultura da visitare attraverso una Guida turistica appositamente realizzata per l'occasione, con dei percorsi consigliati tra Musei e i luoghi più identitari, come il Ponte Flaiano e il Ponte del Mare, fino alla nuova coloratissima installazione contemporanea di Franco Summa, senza dimenticare la Pineta Dannunziana. Collabora alla manifestazione sportiva, sociale e culturale l'A.S.D. Effegiquadro, società sportiva di nuoto paralimpico che promuove la disciplina del nuoto adattato, la cui tecnica dei quattro stili deve essere adeguata alle singole esigenze di ogni atleta con disabilità fisica causata da cerebro lesione, lesione neurologica, amputazione, ecc. La mission di una società paralimpica è quella di integrare persone con disabilità che, se messe in pari condizioni rispetto a ogni individuo possono benissimo diventare agonisti e, per chi ne ha la stoffa, anche un campione. Presidente dell'associazione è Giustino Lotti. Stanno collaborando alla fase organizzativa anche l'Ente di Promozione Sportiva UISP Abruzzo Molise; il Centro di Recupero e Riabilitazione Tartarughe Marine "Luigi Cagnolaro" di Pescara, che la mattina della manifestazione presenterà il progetto Life DELFI; il gruppo FIDAS di Pescara donatori di sangue, presieduto da Anna Di Carlo, da sempre accanto alle persone e allo sport, per lanciare un messaggio di grande importanza: durante l'estate le scorte di sangue si consumano ancora più rapidamente e occorre rimpiazzarle per affrontare le necessità in aumento come quelle dettate dai numerosi incidenti stradali e da tutte le attività ordinarie. Serve un numero maggiore di unità di sangue e occorre il contributo dei donatori.

Ambiente

Il giorno della nuotata saranno organizzati dei sacchi per la raccolta dei rifiuti prodotti e tutti saranno invitati a evitare l'uso della plastica. Lo slogan di tutte le tappe del Circuito Adriatico Acque Libere, infatti, è SWIM & CLEAN.

Nuoto inclusivo

Una delle principali caratteristiche della "Nuotata Città di Pescara" è l'inclusione. Partecipano alla manifestazione atleti e atleti disabili, con lo scopo di favorire percorsi di integrazione sociale e per consentire a tutti di vivere le emozioni che lo sport e il mare regalano, mettendosi alla prova in una entusiasmante competizione sportiva. La manifestazione, sin dalla prima edizione, ha ottenuto ottimi riscontri sul piano della partecipazione sia da parte della cittadinanza sia da parte di turisti provenienti non solo da tutte le province dell'Abruzzo, ma anche da diverse regioni, come Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Marche, Campania, Puglia, Veneto e Toscana.

Infine, parte del ricavato ottenuto dalle iscrizioni sarà devoluta per finalità sociali/ambientali ad associazioni operanti sul territorio –

Percorso

Il percorso è un rettangolo di 1900 mt di perimetro ed è delimitato da boe gialle.

La partenza avverrà dall'acqua.

L'arrivo avviene in spiaggia – fine nuotata prevista al traguardo posto sotto la linea indicata dal gonfiabile.

Per la nuotata di 1900 mt si effettuerà un giro in senso orario –

Per la nuotata di 3800 mt si effettueranno due giri in senso orario.

In entrambe le nuotate le boe gialle saranno lasciate sempre alla destra del nuotatore.

Pescara, 28 luglio 2022

