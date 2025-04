Pescara, Sabato 5 e domenica 6 c’è Vivicittà, le modifiche alla viabilità

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Si avvicina, a Pescara, l’appuntamento con la 41esina edizione di “Vivicittà”, la “corsa più grande del mondo” che coinvolge quasi 50 città accomunate dalle stesse finalità e cioè la promozione della solidarietà, della sostenibilità ambientale e dell’inclusione sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per l’edizione di quest’anno, sabato 5 e domenica 6 aprile, “Vivicittà” ha un tema portante, ed è quello della pace, che sarà rilanciato per due giorni nelle varie iniziative in programma a piazza della Rinascita, cuore della manifestazione promossa dalla Uisp di Pescara-Chieti con il Comune di Pescara e la Caritas Diocesana – viene evidenziato sul sito web. Per consentire lo svolgimento delle gare e delle camminate, il Comune ha disciplinato con un’apposita ordinanza la viabilità, per cui saranno in vigore una serie di divieti (come da volantino allegato) e domenica mattina, dalle 9:00 alle 11:30, scatterà il divieto di transito sul percorso – riporta testualmente l’articolo online. Il programma è stato pensato per tutte le fasce di età: sabato, dalle 15:30 alle 16:30, si svolgeranno le gare dei bambini e dei ragazzi, dai 2 ai 15 anni (con medaglietta e pacco per tutti i partecipanti), da piazza della Rinascita a piazza Sacro Cuore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Poi, attorno alle 17, si svolgerà la camminata della pace, sempre sullo stesso percorso, con l’animazione di Pronto sorriso e le iniziative a tema organizzate dalla Caritas che vedranno la presenza anche dell’arcivescovo, monsignor Tommaso Valentinetti. Domenica, invece, sarà la giornata della gara, cioè la corsa competitiva, ma sarà possibile anche partecipare a una corsa non competitiva e alla camminata collettiva, tutto sullo stesso percorso, che è questo: piazza della Rinascita, via Nicola Fabrizi, via Foscolo, lungomare Nord, Riviera (fino alla Medusa), e ritorno passando per viale Muzii, viale Regina Margherita, fino a piazza della Rinascita – Il ritrovo è previsto alle 8 in piazza, la partenza alle ore 9:30.In piazza ci saranno i gazebo delle associazioni che organizzeranno laboratori e momenti esperienziali per cui bambini e ragazzi – con le famiglie – potranno mettersi in gioco riflettendo insieme sull’importanza dei temi come la pace, l’inclusione, lo sport e il volontariato – aggiunge testualmente l’articolo online. Su una T-Shirt realizzata per l’occasione sarà riportata la frase di don Tonino Bello: “La pace, prima che traguardo è cammino”. Saranno inoltre distribuiti dei gadget e domenica, al momento della premiazione, è prevista la presenza delle autorità e dell’Arcivescovo – riporta testualmente l’articolo online.

