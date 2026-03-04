Pescara, Sabato 7 Marzo 2026: Quinto Appuntamento del Sororanze Festival dedicato alle Storie di Donne Ribelli

Sabato 7 marzo 2026 si terrà il 5° appuntamento del Sororanze festival, un progetto che mette in evidenza storie di donne ribelli, raccontate oggi. L’evento, organizzato da Bibliodrammatica aps e promosso dal WWTS/World Woman Talent System Abruzzo, avrà luogo presso la sede di Ci vuole un villaggio aps/ArtGallery a Pescara.

Il festival si propone di mettere in luce il valore sociale della figura femminile, immaginando una società libera dagli stereotipi e costruita sul rispetto, sul dialogo e sulla reciprocità. La giornata del 7 marzo vedrà la partecipazione di ospiti speciali che parleranno di donne iconiche come Frida Kahlo, Maria Montessori, Florence Nightingale e Raffaella Carrà, tra gli altri.

Margherita Bonfilio, rappresentante del WWTS Abruzzo, afferma: “Con il World Woman Talent System, promuoviamo l’organizzazione della prima edizione del Sororanze festival, cultura e socialità. Protagonista il valore delle donne, la loro presenza nella società contemporanea come multistrato di valenze, competenze, esperienze. Storie.”

Beniamino Cardines, ideatore e direttore artistico dell’evento, commenta: “Vogliamo porre l’accento sul valore sociale della figura femminile. Immaginiamo una società liberata dagli stereotipi e dai luoghi comuni, in cui la parità sia costruita sul rispetto, sul dialogo, sulla reciprocità, sul valore riconosciuto.”

Il festival, che gode del patrocinio di istituzioni locali come la Provincia di Pescara e i Comuni di Pescara, Chieti e Loreto Aprutino, si prefigge di sensibilizzare il pubblico sulle tematiche della parità di genere, del rispetto delle donne e della convivenza sociale integrata.

L’evento, che coinvolge numerose realtà e associazioni locali, si articola in una serie di incontri che si terranno fino a maggio 2026 in diversi spazi della regione Abruzzo. Gli incontri prevedono la presenza di ospiti speciali che parleranno di figure femminili storiche e contemporanee, offrendo al pubblico la possibilità di approfondire tematiche legate alla storia delle donne e al loro ruolo nella società.

L’accesso agli incontri è gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e contribuire a una riflessione sulla parità di genere e sul ruolo delle donne nella società odierna.