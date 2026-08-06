Pescara, Sabato 8 agosto shopping in corso Vittorio Emanuele con il Mercatino

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sabato 8 agosto, dalle ore 17:00 alle 23:00, corso Vittorio Emanuele II ospiterà il “Mercatino”, l’appuntamento promosso dal Comune di Pescara, attraverso l’assessorato al Commercio, in sinergia con le associazioni di commercianti e artigiani – precisa il comunicato. L’area sarà pedonale, nel tratto compreso tra via Genova e l’incrocio con Corso Umberto I. Dopo il successo de “La Notte dei Saldi” dello scorso 11 luglio, anche questa sarà una serata da vivere passeggiando nel centro cittadino, tra gli stand dedicati all’artigianato, all’oggettistica vintage, all’hobbistica e ai prodotti agroalimentari – Un’occasione per riscoprire corso Vittorio Emanuele come spazio di incontro e socialità, con la valorizzazione delle attività economiche cittadine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Saranno allestite circa 40 postazioni, realizzate con gazebo bianchi di dimensioni comprese tra i tre e i sei metri, per conferire omogeneità all’esposizione e rendere l’allestimento gradevole dal punto di vista estetico – recita il testo pubblicato online. In vista di questo appuntamento, concordato tra Comune e associazioni, i componenti dell’associazione “Amici di Corso Vittorio Emanuele” si sono attivati per arricchire il programma della serata con la presenza di ospiti speciali e momenti di intrattenimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Sarà possibile, infatti, acquistare prodotti di ogni genere e un elemento caratteristico sarà la presenza di due donne che prepareranno dei dolci: una viene da Latina, si chiama Pamela Ortombina di “Tiramisù Lovers” e con i suoi tiramisù ha vinto un premio nazionale, mentre Elena Iannone, con il suo mitico furgoncino, venderà le famose ‘Fregne fritte’. Tutti i negozi, anche i grandi marchi, saranno aperti nelle ore serali per dare ai visitatori un’offerta più ampia – si legge sul sito web ufficiale. Per il prossimo 22 agosto è previsto l’ultimo appuntamento della stagione, “Lo Sbaracco”. In quella occasione sarà concessa gratuitamente l’occupazione del suolo pubblico alle attività commerciali di tutto il territorio comunale, per consentire loro di esporre e vendere la propria merce –

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it