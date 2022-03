Pescara, Sabato alle ore 10:30 riaprono i comparti 3 e 4 della Pineta dannunziana

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Mesi di duro lavoro da parte degli operai del settore Verde del Comune di Pescara hanno permesso di rendere di nuovo fruibile nella sua interezza il comparto 3 e, parzialmente, il comparto 4 della Riserva Naturale della Pineta dannunziana – Sabato mattina infatti il prezioso “scrigno” naturale della città, luogo di grande valore identitario gravemente danneggiato dall’incendio del primo di agosto, sarà infatti riaperto al pubblico a partire dalle ore 10:30: nella circostanza saranno presenti la preside e i bambini e ragazzi di quattro classi dell’istituto comprensivo 6, la dirigente scolastica e due classi del comprensivo 2, i rappresentanti delle associazioni Sport 21 e Fidas, gli agenti della Guardia Zoofila, oltre ai rappresentanti del Comitato di esperti nominati dal sindaco per la rigenerazione della Pineta dannunziana – si apprende dal portale web ufficiale.

. Riguardo agli interventi effettuati, sono stati in primis eseguiti lavori di messa in sicurezza su tutta la superficie percorsa dal fuoco lì dov’era possibile agire, in particolare nell’area-giochi e in prossimità dei viali principali parzialmente interessati dal rogo, mentre le zone più colpite dovranno essere oggetto prossimamente di un progetto specifico e per il momento restano interdette agli utenti – aggiunge la nota pubblicata. Sono stati inoltre ripristinate tutte le staccionate, il sistema di protezione palo-corda-palo, la segnaletica e la cartellonistica, oltre alle recinzioni in legno nei pressi del cosiddetto “laghetto”; infine sono state completate la ripulitura di alcune aree nei limiti consentiti dal Pan (Piano di assetto naturalistico) e l’eradicazione di alcune piante esotiche già programmata prima dell’incendio – riporta testualmente l’articolo online.

Appuntamento dunque a sabato mattina!

Pescara, 3 marzo 2022

