Pescara, sabato debutta La Figlia di Jorio in dialetto abruzzese all’Auditorium Flaiano

Sabato 13 dicembre, l’auditorium Flaiano di Pescara ospiterà per la prima volta “La Figlia di Jorio” di Gabriele D’Annunzio, rivisitata in dialetto abruzzese. L’evento è organizzato dalla Settembrata Abruzzese, presieduta da Licio Di Biase, e vedrà sul palco circa 30 attori.

Durante la presentazione, alla quale hanno preso parte il vice sindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota e il regista Danilo Volponi, Di Biase ha sottolineato come l’opera fosse già stata proposta 25 anni fa in dialetto, nella traduzione di Cesare De Titta, ma che questa nuova versione presenta delle innovazioni. “Volponi e Luise hanno scelto di adattare il dialetto, rendendolo più adeguato al nostro territorio”, ha spiegato Di Biase.

Lo spettacolo non solo celebra i 73 anni di attività della Settembrata, ma mira anche a rilanciare l’attenzione sul dialetto abruzzese, con un forte coinvolgimento di giovani attori. Volponi ha ricordato il debutto di D’Annunzio a Milano, definendolo un “grande flop”, da cui l’autore capì la necessità di raccontare le storie dell’Abruzzo in dialetto. “Chiese a Cesare De Titta di scrivere in dialetto il testo de La Figlia di Jorio, e ora ho un po’ mitigato gli eccessi dialettali”, ha aggiunto Volponi.

Maria Rita Carota ha definito l’evento “particolare, unico e significativo”, evidenziando il lavoro di Volponi e Luise come simbolo di tradizione e creatività. La scenografia dello spettacolo prevede tre vele ispirate alle paranze, su cui saranno proiettati i vari episodi, accompagnati da danze dal vivo e musiche popolari. I costumi, infine, sono stilizzati e prendono spunto dalla versione storica. I biglietti sono disponibili su ciaotickets.

L’appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre alle ore 18, all’auditorium Flaiano.