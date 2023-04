Pescara, Scadenze TARI anno 2023

- Advertisement -

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Si comunica ai contribuenti che con Delibera di Consiglio Comunale n° 37/2023, sono state regolamentate le nuove scadenze di pagamento Ta – si legge sul sito web ufficiale. Ri – aggiunge la nota pubblicata. valevoli a partire dall’anno d’imposta 2023.Il pagamento può essere effettuato in 4 rate di importo pari al 25% dell’importo totale, con le seguenti scadenze: 16 giugno, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La scadenza del pagamento in unica soluzione rimane invariata ed è fissata per il 16 giugno 2023.Alle SS.LL. sarà recapitato l’avviso di cortesia contenente il dovuto TaRi per l’anno 2023 in base a quanto dichiarato – aggiunge testualmente l’articolo online. Inoltre, si informa che, come ogni anno, verrà attivato sul sito istituzionale di Adriatica Risorse S.p.A., il calcolatore TaRi, non appena saranno deliberate le nuove tariffe – si apprende dalla nota stampa.

