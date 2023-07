Pescara, Scatta il Piano comunale per l’emergenza caldo

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:

Il Comune di Pescara ripropone come già negli anni scorsi, durante il periodo piùcaldo della stagione estiva, il cosiddetto “Piano emergenza caldo” per supportare lepersone prive di un contesto familiare, soprattutto anziani e soggetti con patologie,garantendo loro interventi di recapito a domicilio di farmaci, accompagnamento nellecircostanze in cui devono sostenere visite mediche programmate o improrogabili eper la consegna della spesa alimentare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le predette attività sono garantite dall’Amministrazione comunale secondo i seguentigiorni e orari:- dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 contattando l’Associazione IO SONOANCORA VIVO – ISAV ODV ETS al n° 3500894008- venerdì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e sabato , domenica e festividalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 contattando laHUMANITAS O.D.V. al n° 3515989185Inoltre, nelle fasce orarie dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e il martedì egiovedì dalle 15,00 alle 17,00, è assicurato anche un servizio telefonico a cura delSegretariato sociale al n° 085 4283043.. Pescara, 18 luglio 2023

