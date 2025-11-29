Pescara, scatta la maxi-esercitazione della Protezione Civile

Pescara diventa per un intero fine settimana il cuore della grande esercitazione di Protezione civile promossa dall’Agenzia regionale, con il coinvolgimento di centinaia di volontari e operatori impegnati in simulazioni di emergenza tra il centro cittadino e diversi Comuni della provincia.

Il programma rientra nell’iniziativa “VolontaRi di futuro”, tre giornate dedicate alla formazione, alle prove pratiche e alla divulgazione della cultura della prevenzione. In totale sono previste circa duemila persone coinvolte tra volontari, dipendenti e funzionari della Protezione civile, chiamati a lavorare fianco a fianco per testare procedure, tempi di risposta e capacità di coordinamento in scenari complessi.

A Pescara il cuore operativo dell’evento è allestito tra piazza della Rinascita, piazza Primo Maggio, lungomare nord, area ex Cofa e porto turistico, dove i cittadini possono assistere da vicino alle dimostrazioni. Nel centro città trova posto anche un vero e proprio ospedale da campo, visitabile, pensato per mostrare come viene organizzata l’assistenza alla popolazione in caso di grandi emergenze, con aree dedicate al triage, ai posti letto e alla logistica sanitaria.

La maxi esercitazione non riguarda solo il capoluogo, ma si estende anche a diversi Comuni del territorio, tra cui Spoltore, Cepagatti e Montesilvano. Qui, nella fascia oraria compresa tra le prime ore del mattino e il primo pomeriggio, sono in programma simulazioni che interessano circa seicento operatori impegnati su più fronti: contrasto agli incendi boschivi, gestione di alluvioni e allagamenti, ricerca di persone disperse, montaggio di aree di accoglienza per i cittadini e interventi in area costiera in caso di sversamenti in mare.

Le attività sono pensate per riprodurre i principali rischi del territorio abruzzese, con scenari costruiti in modo da richiedere l’intervento coordinato di squadre a terra, mezzi speciali, unità cinofile e personale dedicato alle comunicazioni e alla logistica. Ogni fase dell’esercitazione viene monitorata per raccogliere dati utili a migliorare piani di emergenza e procedure operative, anche in relazione alla collaborazione tra Protezione civile, amministrazioni comunali e altre forze istituzionali.

Accanto alle prove pratiche, il programma prevede momenti istituzionali e di confronto, come l’incontro al teatro Flaiano tra sindaci, rappresentanti delle istituzioni, magistrati e prefetti, per fare il punto sulle strategie di prevenzione e sulla necessità di aggiornare costantemente i piani comunali di protezione civile. Non mancano, inoltre, iniziative rivolte alle scuole e alle famiglie, con spazi informativi e dimostrazioni dedicate alle buone pratiche da adottare in caso di emergenza.

La grande esercitazione rappresenta così un banco di prova importante per la macchina dei soccorsi, ma anche un’occasione di sensibilizzazione per i cittadini, che possono osservare da vicino il lavoro dei volontari e degli operatori, comprendere come nasce una risposta coordinata alle emergenze e prendere maggiore consapevolezza del ruolo che ogn