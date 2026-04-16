Pescara, Scende il livello del fiume, le golene restano chiuse

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:L’emergenza maltempo sta rientrando, per quanto riguarda il livello del fiume Pescara in città. Le Golene nord e sud, che fino a questa notte erano invase dall’acqua e ora sono coperte da uno strato di melma, restano comunque chiuse – si apprende dalla nota stampa. Il Centro operativo comunale, che ha ricevuto ed evaso 140 segnalazioni, continua a rimanere aperto, a disposizione dei cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Tutte le strade sono praticabili mentre la zona di via Raiale resta in parte chiusa e in situazioni critiche per allagamenti – aggiunge la nota pubblicata. I residenti in quell’area, isolati a causa delle strade impraticabili per la pioggia, sono stati raggiunti ieri sera da un tecnico del Coc e da un volontario del Gruppo comunale di Protezione civile per valutare eventuali problematiche e registrarne le necessità.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it