Pescara, Scolaresche e associazioni questa mattina alla cerimonia di riapertura della Pineta dannunziana

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Una mattinata festosa, animata da scolaresche, associazioni e cittadini, per la breve ma molto partecipata cerimonia di riapertura al pubblico dei comparti 3 e 4, quest’ultimo fruibile solo parzialmente, della Pineta dannunziana – si apprende dal portale web ufficiale. Dopo sette mesi di duro lavoro da parte degli operai del settore Verde del Comune di Pescara, il prezioso “scrigno” naturale della città, gravemente danneggiato dall’incendio del primo di agosto, già da lunedì scorso era tornato disponibile per i pescaresi – aggiunge la nota pubblicata. Ma questa mattina si è voluto comunque celebrare pubblicamente questo momento di rinascita di un luogo di così grande valore identitario: nella circostanza hanno partecipato la preside Mariella Centurione e i bambini e ragazzi di quattro classi dell’istituto comprensivo 6, la dirigente scolastica Mariagrazia Santilli e due classi del comprensivo 2, i rappresentanti delle associazioni Sport 21 e Fidas (con la presidente Anna Di Carlo), gli agenti della Guardia Zoofila, oltre ai rappresentanti del Comitato di esperti nominati dal sindaco per la rigenerazione della Pineta dannunziana – si apprende dal portale web ufficiale. Presenti, con il sindaco Carlo Masci e il vicesindaco e assessore al Verde e ai Parchi, Gianni Santilli, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, una vasta rappresentanza di consiglieri e assessori di Comune e Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

. Il sindaco ha espresso un forte ringraziamento al settore Verde del Comune, ai rappresentanti istituzionali della Regione e anche a quanti, con le loro donazioni, hanno consentito e stanno consentendo di accelerare il recupero dell’importante sito naturalistico – riporta testualmente l’articolo online.

Il presidente della Regione Marco Marsilio ha sottolineato ; mentre il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha rimarcato come .

. Riguardo agli interventi effettuati, come ha spiegato lo stesso Santilli, sono stati in primis eseguiti lavori di messa in sicurezza su tutta la superficie percorsa dal fuoco lì dov’era possibile agire, in particolare nell’area-giochi e in prossimità dei viali principali parzialmente interessati dal rogo, mentre le zone più colpite dovranno essere oggetto prossimamente di un progetto specifico e per il momento restano interdette agli utenti – precisa la nota online. Sono stati inoltre ripristinate l’illuminazione e tutte le staccionate, il sistema di protezione palo-corda-palo, la segnaletica e la cartellonistica, oltre alle recinzioni in legno nei pressi del cosiddetto “laghetto”; infine sono state completate la ripulitura di alcune aree nei limiti consentiti dal Pan (Piano di assetto naturalistico) e l’eradicazione di alcune piante esotiche già programmata prima dell’incendio – riporta testualmente l’articolo online.

Questa mattina i bambini delle classi seconde dell’istituto comprensivo 6 hanno donato alla pineta dannunziana un albero da mettere a dimora, cui hanno affidato tanti bigliettini con pensieri di speranza sul futuro della natura e del mondo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Pescara, 12 marzo 2022

