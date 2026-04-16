Pescara, scommesse sul calcio: la regione Abruzzo tra le più dinamiche in Italia +19,3%

AbruzzoNews24 – Abruzzo quarta regione per crescita scommesse sul calcio: +19,3%, più della media italiana

Un’analisi condotta da Sitiscommesse.com sulle somme scommesse sul calcio in Italia tra il 2019 e il 2024 ha rivelato che il totale nazionale è passato da 4.787 milioni di euro a 5.479 milioni, con una crescita complessiva del +14,5%. Le regioni più grandi continuano a dominare nei valori assoluti, ma la crescita negli ultimi cinque anni ha evidenziato una varietà di scenari territoriali.

Il Trentino-Alto Adige si è posizionato al primo posto nella classifica della crescita percentuale con un +23,8%, seguito da Campania (+22,0%) e Lazio (+20,7%). Abruzzo e Marche si sono collocate subito dopo, mentre altre regioni più consolidate hanno mostrato una crescita meno rilevante.

L’Abruzzo si è distinto come la quarta regione per crescita percentuale, passando da 109 milioni di euro nel 2019 a 130 milioni nel 2024, con una variazione del +19,3%. Inoltre, la quota della regione sul totale italiano è aumentata dal 2,3% al 2,4%, con un guadagno di +0,10 punti percentuali.

Simone Cola, esperto di Sitiscommesse.com, ha commentato: “La mappa delle scommesse calcistiche in Italia non racconta solo dove si concentra più denaro. Racconta soprattutto dove il fenomeno sta cambiando più velocemente. Ci dice, per esempio, che la Campania non è semplicemente la prima regione italiana: è il territorio che negli ultimi cinque anni ha consolidato più di tutti il proprio peso nel mercato”.

L’analisi ha sottolineato che la pandemia ha avuto un impatto significativo sul mercato delle scommesse sportive, con un minimo raggiunto nel 2021 e una rapida ripresa successiva.