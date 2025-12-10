- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Dicembre 10, 2025
Eventi e Cultura

Pescara, secondo appuntamento del Sororanze festival dedicato alle donne ribelli

Pescara, si prepara a ospitare il secondo appuntamento del “Sororanze festival – rete di spazi e persone”, un evento dedicato alle storie di donne ribelli, in programma venerdì 12 dicembre 2025 alle 20:40 presso il #pasquinelli casacultura, situato in Via Nicola Fabrizi 14. Questo festival, che valorizza la voce e le esperienze femminili, è promosso dal WWTS/World Woman Talent System Abruzzo e organizzato da Bibliodrammatica aps, con la direzione artistica di Beniamino Cardines.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Pescara, dal Comune di Pescara, dal Comune di Chieti e dal Comune di Loreto Aprutino, nonché dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo. Durante la serata, si susseguiranno interventi di ospiti di eccellenza come Giulia Madonna (architetto, poetessa), Giulia Di Giampaolo (docente, scrittrice), Annalisa Potenza (docente, poetessa) e Patrizia Splendiani (counselor relazionale), il cui intento è quello di raccontare e celebrare il valore delle donne attraverso le loro storie e le loro opere.

Margherita Bonfilio, rappresentante del WWTS Abruzzo, ha dichiarato: “Con il World Woman Talent System, promuoviamo l’organizzazione della prima edizione di Sororanze festival, cultura e socialità. Protagonista il valore delle donne, la loro presenza nella società contemporanea come multistrato di valenze, competenze, esperienze. Storie. Ringrazio personalmente, a nome di tutte noi donne, Beniamino Cardines e il suo infaticabile estro creativo.”

Beniamino Cardines, ideatore e direttore artistico dell’evento, ha poi sottolineato: “Vogliamo porre l’accento sul valore sociale della figura femminile. Immaginiamo una società liberata dagli stereotipi e dai luoghi comuni, in cui la parità sia costruita sul rispetto, sul dialogo, sulla reciprocità, sul valore riconosciuto. Crediamo che attraverso la cultura si possano continuamente rinnovare e formare coscienze e, allo stesso tempo, trovare parole nuove per sensibilizzare tutti i cittadini alle tematiche della parità di genere.”

L’incontro è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 339 5223285, e rappresenta un’importante opportunità per esplorare e discutere temi di rilevanza sociale legati al mondo femminile.

Il festival prevede una serie di appuntamenti da novembre 2025 a maggio 2026, tra cui eventi dedicati a figure emblematiche come Rosa Parks, Saffo e Virginia Woolf, rendendo quest’iniziativa un’occasione imperdibile per il pubblico.

Per ulteriori dettagli consultare il sito www.condividiamocultura.it.

