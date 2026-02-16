- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 16, 2026
Eventi e Cultura

Pescara: Sensibilizzazione ambientale a scuola, 60 bambini coinvolti da Plastic Free Onlus

L’educazione ambientale diventa sempre più importante, soprattutto quando si parla di coinvolgere i più giovani. A Pescara, 60 bambini della scuola dell’infanzia sono stati coinvolti in un percorso dedicato alla tutela del pianeta e al contrasto dell’inquinamento da plastica. L’attività è stata promossa presso l’Istituto Nostra Signora di Pescara dall’associazione Plastic Free Onlus, impegnata nel contrastare l’inquinamento da plastica dal 2019.

Durante l’incontro di sensibilizzazione, i bambini hanno dimostrato grande attenzione e partecipazione, comprendendo concetti importanti come rispetto, responsabilità e cura dell’ambiente. Rosa Reale, vicepresidente di Plastic Free, sottolinea l’importanza di coinvolgere le future generazioni sin da subito, al fine di creare una cultura della responsabilità ambientale che possa diffondersi anche nelle famiglie.

Luca Di Carlantonio, referente regionale per Plastic Free Abruzzo, evidenzia l’importanza di investire nell’educazione ambientale, creando una base solida per la società del futuro. L’associazione Plastic Free ha realizzato in Abruzzo 25 incontri di sensibilizzazione ambientale nel 2025, coinvolgendo 1.592 studenti. A livello nazionale, dall’inizio delle attività nel 2019, sono stati sensibilizzati 346.905 studenti in 4.321 scuole.

L’iniziativa presso l’Istituto Nostra Signora a Pescara rappresenta un esempio tangibile di come la collaborazione tra istituzioni scolastiche e associazioni possa generare un impatto positivo sul territorio, partendo dall’educazione dei cittadini più giovani. La sensibilizzazione ambientale condotta da Plastic Free si tradurrà nel mese di aprile in un clean up, coinvolgendo direttamente i bambini già sensibilizzati e trasformando l’esperienza educativa in un’azione concreta sul territorio.

Questo articolo è stato redatto con le informazioni fornite nel comunicato stampa inviato dall’Ufficio Stampa di Plastic Free Onlus.

