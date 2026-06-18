Pescara: serata gratuita di astronomia e divulgazione scientifica a Colle del Telegrafo. Evento con osservazione stelle e pianeti.

Appuntamento con le stelle domenica a Pescara, con “Dal Colle, l’universo”

Domenica 21 giugno sarà una serata speciale a Pescara, con un evento completamente gratuito dedicato alla narrazione e all’osservazione astronomica del cielo presso il Colle del Telegrafo. L’iniziativa, intitolata “Dal Colle, l’universo”, prenderà il via alle ore 21 e coinvolgerà cittadini di tutte le età in un momento di meraviglia e scoperta.

L’evento è organizzato dall’associazione ScienzAperta ETS, presieduta da Daniele Bruno, in collaborazione scientifica con l’INAF – Osservatorio Astronomico d’Abruzzo. La serata si articolerà in due momenti principali: una parte introduttiva e di narrazione interattiva del cielo dalle 21 alle 22, seguita dall’osservazione guidata diretta di stelle, pianeti e ammassi stellari attraverso i telescopi messi a disposizione dagli esperti.

L’obiettivo dell’evento è quello di portare la scienza e l’astronomia al di fuori dei luoghi canonici della ricerca, rendendola un’esperienza condivisa, informale e accessibile a tutti. “L’astronomia ha la capacità di unire scienza ed emozioni. Grazie ai ricercatori dell’INAF – Osservatorio Astronomico d’Abruzzo, i cittadini potranno comprendere a fondo ciò che stanno osservando e l’importanza della ricerca contemporanea, vivendo un momento di meraviglia”, ha dichiarato Daniele Bruno.

Il Comune di Pescara ha mostrato un pieno sostegno a questa iniziativa, come conferma l’assessore Carota: “Accogliamo con slancio questa iniziativa che valorizza uno dei punti panoramici e simbolici più belli di Pescara, il Parco Colle del Telegrafo. Questo splendido balcone naturale sulla città diventa un centro di cultura e un luogo di osservazione scientifica. L’evento è stato pensato per essere pienamente accessibile a un pubblico di tutte le età”.

L’iniziativa “Dal Colle, l’universo” si propone quindi di arricchire il territorio di Pescara con un appuntamento gratuito aperto a tutti, che permetterà ai partecipanti di vivere un’esperienza unica e stimolante.